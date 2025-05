Spring 2025 Dean's List

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean’s List honors for the Spring 2025 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The attached 258 students have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Marielle Acupan

Seijin Agdeppa Tsuha

William Ahia IV

Meleana Ahia

Ramsey Ahnee

Kuawela Aiona

Jadelynn Akamu

Gabrielle Akau

Tehani Aku

Marcus Alcos

Owin Alfiler-Guzman

Frank Alokoa Jr

Jamilyn Aolaolagi

Davin Arkangel

Liadyn Asheford

Kiera Lee Awai

Elle Badavinac

Maikalanimai hulali ao'o maluhia Baji

Koa Baldonado

Porscha Belser

Percival Best

Nalani Blanco-Louis

Lillian Bolos

Alice Booker

Dallas Branco

Sarah Bridges

Petra Brown

John Bruce

Avery Bryce

Franczen Marcxiall Bueno

Gabriel Cabbab

Mikyla Caberto

Aldrin Calabucal

Adrian Cellini

Micah Cernal

Christina Chandra

Starlette Chartrand

Tysan Chaves

Michele Cheshareck

Brighton Christensen

Mia Conol

Graeme Cooper

Christopher Cooper

Ahlan Cox

Megan Crandall

Isaac Crawford

Early Crawford IV

Jonathan Crouch

Johanna Crouch

Kyary Cummings

Sky Dacanay

Jovani D'Angelo

Carlo Daquioag

Trevor Davis

Michael Davis

Tom Debsky

Charles Dela Cruz

Marc Leonell Dela Cruz

Hi`ilei Dikito

Travis Edwards

Ryan Eugenio

Kobby Faeldonea

Leila Faler

Selah Fisher

Joseph Fitzgerald

Eve Forella

Brenna Forster

Azahrae Frazier

Nathaniel Fredericks

Douglas Freitas Jr

Lana Frutoz

Jasmine Fujisaki

Chase Fukunaga

Shaun Jhoryel Galarse

Bradley Greenlee

River Hagg

Mariah Hanato

Blayk Hanoa

Amiaya Hansen

Tayliana Harrison

Kehaulani Hauanio

Sakura Hayashi

Mafi Heimuli

Joseph Henderson

Patrick Hennesey

Lily Henricks

Christian Hernandez

Samuel Hibbard

Lillian Hickman

Edward Higa

Austin Hocson

Henry Hoffmann

Jalen Mae Hook

George Hopper

Logan Horner

Sir Horsley

Olena Hovey

August Huovinen

Sage Huston

Tyhler Iida

Kaikea Iopa-Kenui

Casen Ishihara

Trent Ishizu

Yassine Jendoubi

Zachary Johns

Kona Johnston-Kitazawa

Kealohilani Jones

Skyler Joyce

Alize Kaapana

Kapena Kahilihiwa

Kaylee Kaiawe

Tiala-Ann Kailianu-Carvalho

Jance Kajiwara-Ke

Valhalla Kalvaitis

Jerrylene Kanakanui

Kelly Kaneko

Kalena Kaneshiro-Kalamau

Ka'aina Kaniho

Jennifer Karpins

Kristina Kaygorodova

Ka'ula Keanu

Michele Kepoo

Amelia Klunk

Isaac Knell

Kaiden Kunimoto

Sachiko Kurashima-Schutz

Sayuri Kurashima-Schutz

Netanya Kurokawa

Kyen-Hunter Lake

Logan Lee

Pikake Leialoha-Puentes

Malia Libadisos

Matthew Lichtinger

Talia Liepold

Nauhikapakea Liwis

Allison Lofton

Starrcia Makuakane-Jarrell

Isaac Mandaloniz

David Marquis

Daichi Marquis

Enrique Martinez

Sophia Mastroleo

Makenzie Matagi

Mari Matsukawa

Kimberly McClintock

Abraham Medeiros Jr

Kaleihua Medeiros

Benito Mercia

Kelea Molale-Gonzales

Chanelle Molina

Kaley Monceaux

Nickolas Mow

Ross Mumford

Tyler Munson

Lipine Muraki-Griffin

Abigail Nadeau

Tre Nelson Langacker

Mari Netsu

Mary Nguyen

Evelin Norris

Jeremiah Ochmann

Akari Okamoto

Lacey Oldread

Noah Olivar

Robert Oliveira Jr

David Paopao

Samuel Patterson

Isaac Pauole

Jacob Pauole

Samuel Pennington

Marjorie Perez

Binh Pham

Minnie Pira Jr

Shane Piscoya

Kauakea Pratt

Kilinaheokekai Puhi

Raelyn Quinajon

Messina Quon

Kyler Ragasa

Kevin Ragasa

Ngetroi Rall

Faith Ramos

James Brian Ramos

Royden Ratific-Justo

Cherish Ravenscraft

Kahealani Ravey

Sunny Ray

Frances Carmen Rayla

Aubrey Rhee

Sailey Rhodes

Harmony Robinson-Martines

Nikolas Rocha

Grace Rynkewicz

Nathalie Safwat

Miyu Sakaguchi

Suzette Sakarias

Megan-Christiny Salvado

Roy Chester Salvador

Tsai-Fen Sarahan

Sheena Sasaki

Jasper Satynda

Clay Schiffer

Stone Scicchitano

Maria Scott

Ivan Senyuta

Kristofer Shigehara

Kobe Shimabukuro

Alexander Shirota

Gabriella Silva

Dayson Simeona

Chase Simmerman

Jordan Smith

Kiana Soloria

Connyr Souza

Ka'ale'aapi'ilani Stevens-Alameda

Matthew Stratton

Tehya Sugai-King

Amber Sugrue

Honey Lyn Sunaoka

Rosemary Supnet

Cody Szarmach

Erica Tabilin

Shanley Mariane Tabios

Yasuko Takahashi

Jessa Mae Tamayo

Ghelie Lei Tamayo

Misaki Tanaka

Hikaru Tashiro

Keilla Thomas

Daphne Thorpe

Gabrielle Thorpe

Anthony Thousand

Izabella Tobin-Francisco

Ayaka Tsujinaka

Doushi Turner

Tony Tyrpak

Azuki Umezu

Tyreen Unciano

Ausity Urubio

Lennett Valasco

April-Jhoy Valdez

Megan Villafuerte

Christina Viveros

Niji Wada

Ethen Warner

Alden Wells

Kayliah Whittington-Ramirez

Bo Williams

Mikella Wills

Michele Wong

Ashlan Wright

Vance Wright-Pacarro

Jason Xavier

Jolie Jesse Xavier

Melinda Yagin

Risa Yamagishi

Kaisen Yamasaki

Jhase Yee-Madrona