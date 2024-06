Spring 2024 Dean's List

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean's List honors for the Spring 2024 semester. The Dean's List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The attached 197 students have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Marielle Acupan

Czar Alfred Agustin

William Ahia IV

Kuawela Aiona

Daniel Kaipo Akina

Frank Alokoa Jr.

Natalie Alvarado

Ezra Ancheta Morin

Colleen Anderson

Jamilyn Aolaolagi

Rocco Arnott

Dustin Asuncion

Shai Badon Dellomes

Josiah Barrios

Erik Beach

Loni Beauchamp

Keali'i-Ray Bergfeld

Brandy Bermudez

Percival Best

Shannon Burke

Bradley Jay Cabico

Franzie Lei Calantoc

Keanu Calapit

Jonelle Carvalho

Mailee Cervantes-Bautista

Laethan Chanhmany

Tembedzai Chigovanyika

Josiah Cho

Brighton Christensen

Megan Crandall

Isaac Crawford

Jonathan Crouch

Joshua Crouch

Johanna Crouch

Sky Dacanay

Jesusa Marie Dagupion

Christian Daquioag

Kyler Dela Cruz

Dawn Delatorre

Aukai Delenia

Lori Doctor

Esarin Esah

Leila Faler

Dakota Feliciano

Matteo Fiocchi

Douglas Freitas Jr.

Lana Frutoz

Jake Fuerte

Alan Fujimoto

Jasmine Fujisaki

Ririna Fujita

Grace Fuke

Michael Gamiao

Leonard Garlitos

Zoe Garringer

Kaipo Gaspar

Jayden Gebin

Kai Gonzalez White

Kaitlyn Grogg

Luis Guerrero-Garcia

Maria Gutierrez-Valdovinos

Mariah Hanato

Amiaya Hansen

Nathaniel Hara

Lola Hart

Joseph Hassani

Sakura Hayashi

Carmen Herrera

William Hoffmann

Uikelotu Holika

Kaeman Hookala

Jonathan Hunt

Elijah Iwaoka-Troutman

Yassine Jendoubi

Jaden Jinbo

Kapena Kahilihiwa

Cody Kahulamu

Jonelle Kai

Kailani Kaili

Kailee Kaina

Aulana Kaipo

Maya Kalalau

Kaeley-Mae Kalawe

Valhalla Kalvaitis

Kaila Kamai

Joseph Kauwe III

Kristina Kaygorodova

Anjolie Keo

Sebin Kim

Mele Latai Kin

Kathryn Kindschuh

Cory King

Kahiau Kiyuna

Yuma Kotani

Cathryn Krueger

Derrek Kurose

Traiden Labrador-Espinosa

Olivia Ladizinsky

Kyen-Hunter Lake

Madelyn Lawrence

Eden Ledward

Liliana Letro

Juan Limas Ruiz

Nauhikapakea Liwis

Nicole Macadangdang

Justin Maeda

Joshua Maize

Natalie Majors

Levi Manalo

David Marquis

Kahaliaonahulukupuna Masaoka

William Mcandrew Jr.

Tashia-Lyn McGuire

Saje Medcraft

Chelstin Medeiros

Ronald Meridieth

Xavier Monohon

Mark Lester Moreno

Ross Mumford

Miranda Murray

Abigail Nadeau

Ryzlin Nakamasu

Kolby Namnama

Elisha Nascimento

Kairah Nelson

Alix Nelson

Tre Nelson Langacker

Mary Nguyen

Ena Numazaki

Nathan O'Leary

Robert Oliveira Jr.

Ai Ozaki

Chandon-Mac Pacheco

Emanuel Parks Jr.

Brandon Pascua

Kaira Pensula

Shane Piscoya

Maya Polloi

Isaiah Polloi

Kyra Pusey

Kastle Quiocho

Kyle Rafol

James Brian Ramos

Bronson Respicio-Mercado

Zachary Robinson

Josiah Rosario

Tyler Rucker

Angela Ruggiero

Rebecca Russo

Risa Sakai

Suzette Sakarias

Danielle Samson

Evabella Sandberg

Nicole Santa Isabel

Amanda Mariz Santiago

Stephanie Arcel Santiago

Tsai-Fen Sarahan

Shaun Schmidt

Maria Scott

Kobe Shimabukuro

Rapha Shvartsman

Juhainah Simolata

Vallerina Sorcy

Ricah Mei Soriano

Naiya Spring

Mahealani Stegehuis

Kanoah Stevens

Tehya Sugai-King

Honey Lyn Sunaoka

Erica Tabilin

Shanley Mariane Tabios

Riley Tamanaha

Ghelie Lei Tamayo

Misaki Tanaka

Randall Thomas Jr.

Akeke Thompson

Kylee-Rae Todd

Blake Todd

Athena Tolworthy-Wilkes

Alek Vince Jeo Trinidad

John Truslow

Chance Tulang

Ariamarie Tyau

Balmore Vasquez

Christian Ventura

Quintin Vicente

Megan Villafuerte

La'akea Waipa

Yuwei Wang

Savanna Weber

Haley Weber

Mia Wheeler

Isaac Williams

Michele Wong

Jason Xavier

Elena Yamamoto

and Nicholai Zalopany