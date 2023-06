Spring 2023 Dean's List

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean’s List honors for the Spring 2023 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The attached 206 students have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Justin Abraham, Jr., Dustin Aguiar, Tiani Akana, Daniel Kaipo Akina, Josiah Akiona, Treyden Aku, Natalie Alvarado, Zachary Anderson Bromley, Cheyenne Andrade, Kristopher Armijo, Chloe Awa, Aizayah Ayoso, Isaiah Babas, Tyra Bailey, Ratu Rusiate Barbour, Erin Barrett, Josiah Barrios, Teiala Bartolome, Scott Bello, Keali'i-Ray Bergfeld, Brandy Bermudez, Allen Blackard, Jr., Francis Blas III, Miguel Bravo, Tommy Brown, Ethan Buyuan, Felipe Caballero Escobar, Michelle Frances Cabanting, Bradley Jay Cabico, Keanu Calapit, Kaya Camara, Cameron Campbell.

Fernanda Cancino Magana, Siena Cannon, Jake Cano, Jr., Serafima Carlson, Strancen Carreira-Puahala, Alora Carter, Roh Castro, Mailee Cervantes-Bautista, Tembedzai Chigovanyika, Madison Chow, Tyler Comish, Erin Corona, Shadae Cosare-Montalvo, Auli`i Cosner, Megan Crandall, Keilana Crane, Joshua Crouch, Shane DeHerrera, Sarah Dillabough, Trung Doan, Jr., Lori Doctor, Joey-Dylan Domingo, Zackery Dorn, Harris Dudoit, La Vonne Englund, Taylor Rose Evangelista, Nathan Faletoi, Jing Feng, Chase Fernandez, Skye Forsman, Brenna Forster, Alicia Freitas.

Jake Fuerte, Alan Fujimoto, Ririna Fujita, Grace Fuke, Kalen Fukui, Leonard Garlitos, Briscoe Garrett, Amanda Gill, Kaohinani Grace, Alexis Gruber, Luis Guerrero-Garcia, Quiana Guevara-Rodrigues, Gabrielle Gutierrez, Brook-Lynn Haa, River Hagg, Richard Harbottle, Kadin Hatakenaka. Liliaonalani Icari, Evan Ida, Michael Ingold, Rin Ino, Joli Ishibashi-Dixon, Elijah Iwaoka-Troutman, Etmi Jally, Yassine Jendoubi, Westin Joseph, Orlando Juan, Haehae Kahai-Burgess, Bro-Dee Kaho'onei, Jonelle Kai, Chawn Kaili, Tyra Kaimuloa Bates, Gordon Kala III, Maya Kalalau, Kiana Kaneshiro.

Joseph Kauwe III, Kalena Keli'i, Kathryn Kindschuh, Kahiau Kiyuna, Tiarre Kobayashi, Conner Kosen, Amanda Kroessig, Jovaustin La'A, Trina-Lei Lake, Rachael Lear, Eden Ledward, Seasun Legaspi, James Like III, Judy Link, Jimi Little, Shota Lobberegt, Lori-lee Lorenzo, Max Lounsbury, Nicole Macadangdang, Kamron-Joel Mahoe, Jared Maldonado, Gya Kyla Liezl Malicad, Joey Mandaloniz, Jenifer Mantupar, Cassilyn Maria, Davin Masanda, Gabriella Mata-Wong, Carolyn Mathieson, Marcus Mccall, Alyssa Mckeague, Chelstin Medeiros, Dre Medeiros-Aiona, Tomaya Merck Pua.

Ronald Meridieth, Malia Miller, Koa Miller, Kristen Marie Miller Adlawan, Eliea Mitchell-Butler, Dean-Vaughn Miura, Xavier Monohon, Sophia Montoya, Amber Moodie, Kayla Nelson, Blythe O'Brannigan, Saizen Ochi, Dyllon Oishi-Mochida, Nathan O'Leary, Sarah O'Neill, Kiana Ozbolt, Ericka Michelle Paiva, Jordan Pajo, Misia Palad, Therese Pascua, Brandon Pascua, Randy Pasion, Noah Austin Perry, Tia Pohina, Elisa Price-Sullivan, Rodrick Puakea.

Kyra Pusey, Tyler Quiocho, Brooke Ramones, David Zachary Ramos, Ryan Rey Refarial, Bronson Respicio-Mercado, Drizella Mae Robert, Cain Ross, Tyler Rucker, Benjamin Rudo, Joshua Darrow Sablan, Shyn Santiago, Amanda Mariz Santiago, Saskia Sarbin-de la Cruz, Michael Savage, Shaun Schmidt, Noelle Sensano, Jessica Seuh, Keith Shanefelt, Raquel-Justice Simeona-Velez, Juhainah Simolata, Jerissa Sina, Jessica Skyles-Kaipo, Aubrey Song.

Vallerina Sorcy, Karmen Spinola, Christian Sprinkel, Jeremy Starkey, Xavier Staszkow, Siobhan Stewart, Nana Suzuki, Paul Switgall, Konatsu Taira, Eri Takashima, Logan Talisay, Akeke Thompson, Ronie Thornton, Jonah Tominaga, John Truslow, Remington Uemura, Balmore Vasquez, Quintin Vicente, Jerry Vo, Yuki Watabe, Savanna Weber, Joseph Webster, Michele Wong and Thomas Zito.