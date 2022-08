Spring 2022 Dean's List Announced

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean’s List honors for the Spring 2022 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The attached 219 students have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Joanna Camille Afaga, Tehya Agno, Anaya Agrigado, Dustin Aguiar, Elijah Aguilar, Viliami Ahonima Jr., Keikimakamae Ahu, La'akeahiwahiwa Aki, Ireland Amar, Erin Anderson, Tayjahlynn Aninion, Giovanna Arceo, Sydirah Aricayos, Dylan Astrande, Sharis Banasan, Kaioni Bell, Scott Bello, Elijah Bermudez, Genesis Berona, Eric Bihag, Katherine Blackard, Allen Blackard Jr., Alohilani Blackstad, Stephan Blizzard, Dawn Bohol, Miguel Bravo, Gabriella Brennan, Ethan Buyuan, Alexander Byck, Keanu Calapit, Franchesca Campbell.

Tessah Carreira, Strancen Carreira-Puahala, Joshua Carvalho, Bethany Ann Carvalho, Ayrica Cecil, Kealohaonalani Ching, Junseo Choi, Vichadach Chotikawan, Terra Cinnamon, Ariel Cohen, Grant Correa, Auli`i Cosner, Keilana Crane, Mahina Crum, Cassandra Daggett, Sheena Mae Dalmacio, Justus David, James Dela Cruz, Carolina Delgado, Lawrence Domingo, Kara Donovan, Jordyn-Lee Dye, Shion Enokido, Taylor Rose Evangelista, Nathan Faletoi, Levi Farinas, Jing Feng, Kirsten Jane Fernandes, Amber Fontes, Tyler Foss, Benjamin Foster, Anthony Freitas, Alicia Freitas, Jake Fuerte, Justyn Fujimoto, Katharine Fujimoto, Ivana-Kris Galvez, Raven Jules Ganir.

Amanda Gill, Michael Glendon, Lara-Lynn Goodwin, Jasmine Gualdarama, Gabrielle Gutierrez, Elian Gutierrez Olvera, Adam Hales, Eric Hanscam, Kadin Hatakenaka, Tasia Hays, Patrick Herndon, Kayla Hickman, Phillip Hockings, Valentine Huss, Aelyn Ibarra Medina, Evan Ida, Cody Ikeda, Shyann Ikeda, Rin Ino, Yuna Inoue, Orlando Juan, Laureto Julian Jr., Aukeakai Kaaekuahiwi, Honuokawailani Kaai-Caravalho, Sharon Kahaleua, Triton Kainoa, Tawni Kalahiki-Santiago, Jessie Kanakanui, Anela Kaneshiro, Levi Ke.

Elijah Keaupunilani, Kalena Keli'i, Safir Khaddar, Kahiau Kiyuna, Katrina Knuever, Cody Kucich, Landon Kuroda, Jovaustin La'A, Javeen Lex Lagundi, Trina-Lei Lake, Rachael Lear, Annette Leung, Tulensa Likiaksa, Teighen Lindsey, Jimi Little, Dartanian Lorenzo, Max Lounsbury, Nicholas Lucas, Kamron-Joel Mahoe, Lacey Malani, Gya Kyla Liezl Malicad, Billie Martines, Kyren Martins, Karen Maruta, Davin Masanda, Gabriella Mata-Wong, Alyssa Mckeague, Jaimison Medeiros, Rachael Meisner, Raymond Mendes, Ronald Meridieth, Dean-Vaughn.

Miura, Shaughn Miyashita, Joe Miyazaki, Caylyn Moni, Kaio Nagai, Taylor Nagao, Pomaikaikealoha Nakoa, Jaydrie Navidad-Dasalla, Tamekia Nelson, Jordan Niro, Saizen Ochi, Richard Ochoa, Dyllon Oishi-Mochida, Akari Okamoto, Jaslyn Okamoto, Sarah O'Neill, Linako Oshuji, Jenna Oyama, Kiana Ozbolt, Jayden Pacheco, Ericka Michelle Paiva, Jordan Pajo, Misia Palad, Therese Pascua, Randy Pasion, Samantha Pinera, Kaleolani Poepoe-DeGuzman, Tia Pohina, Elizabeth Ann Poire, Liana Prudholm.

Rodrick Puakea, Nohealani Quilinderino, Carol Quitoriano, Haven Rayoan, Ryan Rey Refarial, Jutta Ringleb, Asher Robertson, Cloud Rodin, Joshua Rosario, Cain Ross, Joseph Rouse, Carlos Ruiz Ruiz, Joshua Darrow Sablan, Joseph Sakamoto, Suzette Sakarias, Issei Sano, Shyn Santiago, Chiemi Sasaki, Noelle Sensano, Keith Shanefelt, Angelie Simon, Makayla Sivits, Benjamin Skope Elmore, Jessica Skyles-Kaipo, Allen Soares, Christian Jeremi Sombrio, Vallerina Sorcy, Jeremy Starkey, Isaac Stillman, Kayli Stribling.

Paul Switgall, Konatsu Taira, Ryoko Takano, Logan Talisay, Misaki Tanaka, Jessica Transfiguracion, Ariamarie Tyau, Remington Uemura, Christian Uhrle, Princess Kyla Valorozo, Balmore Vasquez, Chrissan Vega, Crystal Jane Ventura, Braeden Ventura Santos, Emilia Wagner-Prekaski, Jeron Waiamau, Kanoelani Waipa, Jared Walker, Qimin Wang, Yuki Watabe, Kaishinki Watkins, Crystal West, Heiarii Weza, Christopher Wiley, Shana Wingler, Kai'olani Wold-Brennon, Di Xiao, Kristian Yamashiro Jr., and Cheylan Zimmermann.