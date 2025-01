Fall 2024 Dean's List

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean’s List honors for the Fall 2024 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The attached 293 students have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Marielle Acupan

Seijin Agdeppa Tsuha

Noah Ah Chong

Justin Ah Sing

William Ahia IV

Meleana Ahia

Kuawela Aiona

Kolby Aiona

Kekilinoe'olilikomakapualehua Aki

Josiah Akiona

Tehani Aku

Marcus Alcos

Natalie Alvarado

Liadyn Asheford

Maikalanimai hulali ao'o maluhia Baji

Taylor Balanga

Koa Baldonado

Keala Banasihan

Bransyn Batin

Percival Best

Erica Black

Nalani Blanco-Louis

Alice Booker

Jerrylene Borero

Brandee Botelho

Dallas Branco

Sarah Bridges

Avery Bryce

Franczen Marcxiall Bueno

Mikyla Caberto

Aldrin Calabucal

Jake Cano Jr

James Carr Jr

Joshua Carvalho

Angel Ann Carvalho

Darnell Casino

Adrian Cellini

Micah Cernal

Conner Chamberlain

Ryan Chong

Brighton Christensen

Kayla Comilla

Tyler Comish

Scott Cook

Christopher Cooper

Thomas Costa

Ahlan Cox

Megan Crandall

Isaac Crawford

Angelica May Crisologo

Jonathan Crouch

Alicia Cushing

Sky Dacanay

Trevor Davis

Hampton Davis

Raileigh De Motta

Logynn De Rego

Tom Debsky

Charles Dela Cruz

Marc Leonell Dela Cruz

Dawn Delatorre

Zayse DeMello

Reahnna Sophia Deocares

Orion Eckardt

Danny Jay Eder

Travis Edwards

Alohalani Escalante

Karen Estabilio

Madison Eufemia

Brycelyn Evangelista

Kobby Faeldonea

Leila Faler

Selah Fisher

Azahrae Frazier

Nathaniel Fredericks

Douglas Freitas Jr

Shu Fujii

Jasmine Fujisaki

Kekoa Gabriel

Michael Gamiao

Zoe Garringer

Eric Gomez

Wailana Grace

Zaedon Graciidis-Ursua

Alexis Gruber

River Hagg

Tevita Hala Latu

Kaimalu Haleamau

Corbin Haley

Mariah Hanato

Blayk Hanoa

Amiaya Hansen

Nathaniel Hara

Richard Harbottle

Sasithon Hartman

Sakura Hayashi

William Heersche

Mafi Heimuli

Joseph Henderson

Christian Hernandez

Jaeyoon Hicks

Edward Higa

Fumi Hirakata

Ethan Hironaga

Austin Hocson

Haein Holi

Jalen Mae Hook

Sir Horsley

Nai'a Iaea

Tyhler Iida

Mahina Ishibashi

Casen Ishihara

Trent Ishizu

Devin Iwahashi

Yassine Jendoubi

Seth Jeremiah

Zachary Johns

Iliana Jose

Taylor Kaae Belin

Kapena Kahilihiwa

Kailee Kaina

Jance Kajiwara-Ke

Valhalla Kalvaitis

Kelly Kaneko

Kalena Kaneshiro-Kalamau

Karly-Ann Kapeliela

Bryce Kashner

Kristina Kaygorodova

Elijah Keaupunilani

Michael Kelly

Michele Kepoo

David Kim, Amelia Klunk

Isaac Knell

J Knox

Koamalu Koehnen

Kaiden Kunimoto

Sayuri Kurashima-Schutz

Sachiko Kurashima-Schutz

Netanya Kurokawa

Kyen-Hunter Lake

Nanea Lange

Madelyn Lawrence

Aurora Leanillo

Luke Lechang

Ka'uanoe Lee

Liliana Letro

Malia Libadisos

Nauhikapakea Liwis

Alexis Loo

Jordan Losalio Watson

Angela Lukinov

Starrcia Makuakane-Jarrell

Isaac Mandaloniz

Daichi Marquis

David Marquis

Sophia Mastroleo

Makenzie Matagi

Mari Matsukawa

Joseph Mattos

Kimberly McClintock

Jordan McKown

Kaleihua Medeiros

Benito Mercia

Angelica Merkulov

Jeremy Mills

Qiana Miprano

Isabel Miranda

Kelea Molale-Gonzales

Kaipuwaiola Montizor-Greene

Tyler Moore

Jessica Moser

Nickolas Mow

Matthias Moylan

Ross Mumford

Lipine Muraki-Griffin

Shyann Nahale

Mizuho Naka

Laakea Nakoa-Oness

Jasmine Nardo

Emmanuelle Nash

Kayla Nelson

Alix Nelson

Tre Nelson Langacker

Jeremiah Ochmann

Keean Ogawa

Akari Okamoto

Noah Olivar

Robert Oliveira Jr

Jenifer Oliveros Rios

Maimiti Otare

Ai Ozaki

Brandon Jay Pagar

Ericka Michelle Paiva

David Paopao

Zyan Paresa

Hulali Patacsil

Samuel Patterson

Isaac Pauole

Jacob Pauole

Marjorie Perez

Kerry Perez

Kahealani Phillips

Minnie Pira Jr

Shane Piscoya

Maya Polloi

Shannon Pua

Kilinaheokekai Puhi

Raelyn Quinajon

Messina Quon

Kevin Ragasa

Kyler Ragasa

Brooke Ramones

James Brian Ramos

Kahealani Ravey

Sunny Ray

Frances Carmen Rayla

Christian Reynolds

Laure-Diana Roark

Harmony Robinson-Martines

Nikolas Rocha

Elijah Rogers

Flint Rogers

Tyler Rucker

Angela Ruggiero

Grace Rynkewicz

Nathalie Safwat

Suzette Sakarias

Roy Chester Salvador

Evabella Sandberg

Tsai-Fen Sarahan

Clay Schiffer

Stone Scicchitano

Ivan Senyuta

Kobe Shimabukuro

Alexander Shirota

Dayson Simeona

Juhainah Simolata

Rinka Sono

Ricah Mei Soriano

Syndi-Mei Spencer-Kealamakia

Naiya Spring

Candace Springer

Keilani Steele

Mahealani Stegehuis

Ethan Stender

Alessa Stephens

Tehya Sugai-King

Dustin Sumitani

Honey Lyn Sunaoka

Nana Suzuki

Cody Szarmach

Blake Tabata

Shanley Mariane Tabios

Darell Dave Tagabi

Nobert Taitano

Yasuko Takahashi

Jessa Mae Tamayo

Ghelie Lei Tamayo

Misaki Tanaka

Jordan Tapang

Hikaru Tashiro

Jasmin Thomas

Keilla Thomas

Cody Thompson

Gabrielle Thorpe

Anthony Thousand

Blake Todd

Chaysie Torres

Tony Tyrpak

Ausity Urubio

Lennett Valasco

Leila Li'a Vigorito-Kekuewa

Ryan Villa

Christina Viveros

Kanoelani Waipa

Alyxander Wakano

Uhiwai Wall, Yuwei Wang

Alden Wells

Linnsey Whitney

Lucas Wieck

Raney Wilson

Secrett-Lee Wong

Tyra Wong Yuen

Travis Wood

Jason Xavier

Jolie Jesse Xavier

Risa Yamagishi

Elena Yamamoto

Kaisen Yamasaki

Jhase Yee-Madrona

Makualoi Young