Fall 2023 Dean's List

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean’s List honors for the Fall 2023 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The 253 students listed below have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Justin Abraham Jr.

Marielle Acupan

Tehya Agno

Dustin Aguiar

Meleana Ahia

William Ahia IV

Kuawela Aiona

Daniel Kaipo Akina

Natalie Alvarado

Dustin Amaral

Ezra Ancheta Morin

Zachary Anderson Bromley

Jamilyn Aolaolagi

Chevez Apostadiro IV

Rocco Arnott

Dustin Asuncion

Tiare Autrata

Chloe Awa

Bonnie Ayonayon

Michael Anthony Ballesteros-Mayo

Julian Barajas-Thomas

Josiah Barrios

Elijah Barton-Reveille

Keali'i-Ray Bergfeld

Brandy Bermudez

Koa O Keakua Berringer

Percival Best

Loni Brennan

Tyler Brown

Tommy Brown

Gabriel Cabbab

Bradley Jay Cabico

Franzie Lei Calantoc

Keanu Calapit

Princess Gail Calapit

Jake Cano Jr.

Joshua Carvalho

Jonathan Castro

Mailee Cervantes-Bautista

Tembedzai Chigovanyika

Josiah Cho

Brighton Christensen

Joselyn Cisneros

Tyler Comish

Katrina Cook

Shadae Cosare-Montalvo

Megan Crandall

Keilana Crane

Isaac Crawford

Kaedynce Crivello-Castro

Jonathan Crouch

Joshua Crouch

Sky Dacanay

Jesusa Marie Dagupion

Christian Daquioag

Tom Debsky

Marc Leonell Dela Cruz

Kyler Dela Cruz

Aukai Delenia

Lori Doctor

Joey-Dylan Domingo

Jasmine Douglas

Leila Faler

Daniel Fitzgerald

Douglas Freitas Jr.

Lana Frutoz

Jake Fuerte

Cheyenne Fuerte

Alan Fujimoto

Ririna Fujita

Grace Fuke

Kalen Fukui

Michael Gamiao

Leonard Garlitos

Briscoe Garrett

Zoe Garringer

Jayden Gebin

Hannah Gehring

Christopher Goldberg

Kaohinani Grace

Kayla Gray

Kaitlyn Grogg

Alexis Gruber

Luis Guerrero-Garcia

Quiana Guevara-Rodrigues

Maria Gutierrez-Valdovinos

River Hagg

Tevita Hala Latu

Mariah Hanato

Amiaya Hansen

Nathaniel Hara

Richard Harbottle

Joseph Hassani

Kehaulani Hauanio

Sakura Hayashi

William Hoffmann

Uikelotu Holika

Michael Ingold

Sho Irei

Megan Javar

Yassine Jendoubi

Jaden Jinbo

Cody Kahulamu

Jonelle Kai

Kailani Kaili

Tyra Kaimuloa Bates

Kailee Kaina

Jance Kajiwara-Ke

Maya Kalalau

Kaeley-Mae Kalawe

Kaila Kamai

Deana Kamaka

Kiana Kaneshiro

Joseph Kauwe III

Tehani Kekahuna

Mele Latai Kin

Kathryn Kindschuh

Cory King

Kahiau Kiyuna

Akira Knape

Tiarre Kobayashi

Yuma Kotani

Cora Krewson

Amanda Kroessig

Cathryn Krueger

Derrek Kurose

Jimwell Lactaoen

Kyen-Hunter Lake

Lowen Lara

Madelyn Lawrence

Rachael Lear

Eden Ledward

Ezekiel Ledward

Seasun Legaspi

Michelle Liu

Nauhikapakea Liwis

Khyren Luuloa

Nicole Macadangdang

Megan Macanas

Levi Manalo

David Marquis

Enrique Martinez

Jesse Mashburn

Carolyn Mathieson

Julee Mccarty

Chelstin Medeiros

Ronald Meridieth

Thomas Mills

Xavier Monohon

Mark Lester Moreno

Kaleb Naboa

Abigail Nadeau

Ryzlin Nakamasu

Dayna Nakamura

Elisha Nascimento

Kairah Nelson

Julian Nelson Langacker

Tre Nelson Langacker

Mary Nguyen

Keniann Nitta

Indeya Ogo-Gilbert

Hinata Oikawa

Reagan Okano

Nathan O'Leary

Robert Oliveira Jr.

Sarah O'Neill

Vaihere Otare

Ai Ozaki

Madycyn Padamada

Beth Pallotta

Zyan Paresa

Justin Pascua

Kaira Pensula

Abraham Perez

Chantel Perrin

Shane Piscoya

Maya Polloi

Isaiah Polloi

Lauren Pries

Cory Proffitt

Rodrick Puakea

Kyra Pusey

Joshua Quichocho

Kyle Rafol

Kyler Ragasa

Kevin Ragasa

Faith Ramos

Ivan Ramos

Lacey Ray

Diana Reyes

Cain Ross

Tyler Rucker

Risa Sakai

Suzette Sakarias

Mark Joshua Salvador

Danielle Samson

Stephanie Arcel Santiago

Amanda Mariz Santiago

Tsai-Fen Sarahan

Kuuipo Sarte-Sweden

Chiemi Sasaki

Jasper Satynda

Michael Savage

Ryan Schlatter

Shaun Schmidt

Maria Scott

Gene Kenneth Sevilla

Steven Shifflet

Kobe Shimabukuro

Chad Shimaoka

Gabriella Silva

Hazel Silva

Raquel-Justice Simeona-Velez

Juhainah Simolata

Aubrey Song

Vallerina Sorcy

Tiare Soria

Casey Souza Jr.

Naiya Spring

Sophia Starr

Mahealani Stegehuis

Tehya Sugai-King

Kanae Sugaya

Amber Sugrue

Honey Lyn Sunaoka

Alexander Suponya

Nana Suzuki

Shanley Mariane Tabios

Konatsu Taira

Yasuko Takahashi

Riley Tamanaha

Randall Thomas Jr.

Ronie Thornton

Kylee-Rae Todd

Hason-jace Trang

John Truslow

Chance Tulang

Myline Ullero

Lori-Ann Varize

Balmore Vasquez

Megan Villafuerte

Kau'inohea Walsh

Qimin Wang

Savanna Weber

Haley Weber

Joseph Webster

Mia Wheeler

Precious Winchester

Michele Wong

Ashlan Wright

Risa Yamagishi

Nicholai Zalopany

Thomas Zito