Fall 2022 Dean's List

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean’s List honors for the Fall 2022 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The following 206 students have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Justin Abraham Jr., Tehya Agno, Dustin Aguiar, Cody Ah Yee, Kekilinoe'olilikomakapualehua Aki, Daniel Kaipo Akina, AmenityDenim Akiona, Cheyenne Andrade, Dustin Asuncion, Bonnie Ayonayon, Josiah Barrios, Kaioni Bell, Kamalani Benito, Keali'i-Ray Bergfeld, Brandy Bermudez, Elijah Bermudez, Genesis Berona, Jessica Beyma, Eric Bihag, Allen Blackard Jr., Miguel Bravo, Felipe Caballero Escobar, Bradley Jay Cabico, Nicole Cabutaje, Keanu Calapit, Abigail Calo, Fernanda Cancino Magana, Siena Cannon, Strancen Carreira-Puahala, Joshua Carvalho, Mailee Cervantes-Bautista, Tembedzai Chigovanyika, Breeze Chinen, Joshua Crouch, Javier Cuevas-Varize, Keahi Dacquel, Lexis De Sa, Jaeda DeCanto Charley.

Charles Dela Cruz, Kyler Dela Cruz, Eris Dela Cruz, Aislyn Dela Rosa-Alpiche, Trung Doan Jr., Lori Doctor, Samuel Dodge, Kara Donovan, Jacqueline Dupont Ockey, Micah Espejo, Janelle Eyer, Nathan Faletoi, Levi Farinas, Chase Fernandez, Juss Ferry, Amber Fontes, Tyler Foss, Benjamin Foster, Anthony Freitas, Alicia Freitas, Jake Fuerte, Alan Fujimoto, Grace Fuke, Kalen Fukui, Michael Gamiao, Ela Mae Gamilo, Leonard Garlitos, Briscoe Garrett, Mckahen Gatlin, Genneyrose Gouveia, Kaohinani Grace, Alexis Gruber, Tevita Hala Latu, Kau'ionalani Hamakua-Felix, Richard Harbottle, Kayla Hasser.

Kaneala Hiilei, Phillip Hockings, Kaeman Hookala, Kiana Hose-See, Liliaonalani Icari, Cody Ikeda, Michael Ingold, Rin Ino, Dennison Joaquin, Ashley Jones, Honuokawailani Kaai-Caravalho, Jonelle Kai, Chawn Kaili, Kianna Kaili, Kiana Kaneshiro, Joseph Kauwe III, Kalena Keli'i, Kainoa Kepilino, Yerim Kim, Kathryn Kindschuh, Kahiau Kiyuna, Katrina Knuever, Scott Koseda, Conner Kosen, Rebekah Kost, Chase Kotomori, Derrek Kurose, Jovaustin La'A, Ponoi Lake, Trina-Lei Lake, Hillary Lapre, Dao Le, Michael Leboeuf, Jersey Lewis, Juan Limas Ruiz, Judy Link, Jimi Little, Shota Lobberegt, Lori-lee Lorenzo, Kiani Malakaua, Jared Maldonado, Karen Maruta, Jesse Mashburn, Gabriella Mata-Wong, Shanell McGuire, Alyssa Mckeague, Chelstin Medeiros, Kaycie Medeiros, Rachael Meisner, Ronald Meridieth, Kaohu Midel, Dean-Vaughn Miura, Joe Miyazaki, Manabu Morita, Taylor Nagao, Ryzlin Nakamasu, Kairah Nelson, Saizen Ochi, Richard Ochoa, Francis Ogawa, Dyllon Oishi-Mochida.

Akari Okamoto, Nathan O'Leary, Solana Olival, Sarah O'Neill, Daylece Oshiro, Linako Oshuji, Chandon-Mac Pacheco, Jesse Pacheco, Misia Palad, Maria Guillerma Paras, Brandon Pascua, Donnie Pogtis, Deannah Che Preston, Elisa Price-Sullivan, Rodrick Puakea, Kyra Pusey, Tyler Quiocho, Tatyanna Ramey, Brooke Ramones, David Zachary Ramos, Bronson Respicio-Mercado, Drizella Mae Robert, Leah Rodrigues, Josiah Rosario, Tyler Rucker, Benjamin Rudo, Roger Sackowski, Suzette Sakarias, Bryson Sakuma, Jeremiah Sam, Momilani Santa Maria, Shyn Santiago, Chiemi Sasaki, Jeremiah Schubert, Michael Scott, Noelle Sensano, Keith Shanefelt, Juhainah Simolata, Zachary Smith, Vallerina Sorcy, Rejena Lana Soriano, Waylon Spain, Karmen Spinola, Christian Sprinkel, Xavier Staszkow, Nana Suzuki, Konatsu Taira, Riley Tamanaha, Jason Tanzella, Maile Tavares, Akeke Thompson, Ronie Thornton, Ramona Liza Marie Thurston, Kylee-Rae Todd, Talia Tonini, John Truslow, Balmore Vasquez, Quintin Vicente, Alexandra Vida, Kanoelani Waipa, Grace Walker, Kau'inohea Walsh, Yuki Watabe, Savanna Weber, Joseph Webster, Kyle Wehrsig, Christopher Wiley, Isaac Williams, Shana Wingler, Joseph Wong and Stella Wu.