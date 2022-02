Fall 2021 Dean's List Announced

Hawai‘i Community College proudly releases the names of the following students who have achieved Dean’s List honors for the Fall 2021 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The following 249 students have attained this distinction. Please join us in congratulating them!

Brayden Abad, Joanna Camille Afaga, Tehya Agno, Anaya Agrigado, Jewel Amethyst Aguinaldo, Keani Agustin, Aulii Ah Loy, Keikimakamae Ahu, La'akeahiwahiwa Aki, Meli Akimseu, Josiah Akiona, Treyden Aku, Ireland Amar, Alice Ambriz, Erin Anderson, Maiya Arias, Isaiah Babas, Tyra Bailey, Angel Barajas, Scott Bello, Genesis Berona, Buddy Betts, Allen Blackard Jr., Bruce Bohannon Jr., Dawn Bohol, Lillian Bolos, Miguel Bravo, Ethan Buyuan, Keanu Calapit, Breana Calderon, Kaya Camara, Heather Campbell, Fernanda Cancino Magana, Joshua Candelario, Crystal Caraballo, Strancen Carreira-Puahala, Bethany Ann Carvalho, Angel Ann Carvalho, Nica Andrea Cauinian, Ayrica Cecil, Christopher Charon, Erin Corona, Grant Correa.

Brittany Correia, Kirstan Crandall, Keilana Crane, Mahina Crum, Anela Crum, Javier Cuevas-Varize, Adelie del Rosario, James Dela Cruz, Carolina Delgado, Kukamaehuikapono DeRamos, Malialani Dullanty, Melinda Eder, Seth Eder, Angela Effertz, Kalia Emeliano, Shion Enokido, Traci Enriquez, Mamo Esera, Janelle Eyer, Nathan Faletoi, Levi Farinas, Giana Feliciano, Angelica Felipe, Jing Feng, Kirsten Jane Fernandes, Sharde Fernandez, Amber Fontes, Anthony Freitas, Jake Fuerte, Katharine Fujimoto, Clayton Fung Jr., Layla Gagnon, Ivana-Kris Galvez, Raven Jules Ganir, Michael Glendon, Ashton Gomes, Lara-Lynn Goodwin, Keisha Gorospe, Nerick Jay Granadosin, Gabrielle Gutierrez, Elian Gutierrez Olvera, Kadin Hatakenaka, Tasia Hays, Dallas Hewitt, Phillip Hockings, Rochelle Hunt, Evan Ida, Brittany Iga, Cody Ikeda, Rin Ino, Yuna Inoue, PeYon Irons, Etmi Jally, Cara Johnson-Altamirano, Laakea Judd, Laureto Julian Jr., Aukeakai Kaaekuahiwi, Kylee Kahuanui-Keawe, Nahakuliliu Kailianu, Nicole Kailipaka, Ayden Kanaele, Jessie Kanakanui, Kianna Kapeliela, Candace Karvas, Elijah Keaupunilani, Kalena Keli'i, Mikayla Kelsom, Safir Khaddar, Kahiau Kiyuna, Katrina Knuever, Angela Koprucu, Cody Kucich, Landon Kuroda.

Jovaustin La'A, Bernadette Ladia, Matthew Lee, Annette Leung, Tulensa Likiaksa, Teighen Lindsey, Jimi Little, Shota Lobberegt, Dartanian Lorenzo, Max Lounsbury, Kitana Lowery, Kuualoha Macanas, Kamron-Joel Mahoe, Kiani Malakaua, Jared Maldonado, Hokani Maria, Billie Martines, Diesel Martinez, Kyren Martins, Karen Maruta, Davin Masanda, Kendal Mateo, Noah Matsuura, Keanu Mattos-Nathaniel, Christopher Matute, Jane McCarthy, Alyssa Mckeague, Olivia McKellar, Jaimison Medeiros, Ronald Meridieth, Dean-Vaughn Miura, Marissa Miyahira, Shaughn Miyashita, Joe Miyazaki, Sophia Montoya, Juliette Morimoto, Calee Moses-Kunihiro, Matthias Moylan, Shadi Naderi, Kaio Nagai, Pomaikaikealoha Nakoa, Julian Nelson Langacker, Brandon Noguchi, Blythe O'Brannigan.

Dyllon Oishi-Mochida, Reagan Okano, Ashley Okemura, Linako Oshuji, Kiana Ozbolt, Ericka Michelle Paiva, Alana Paiva, Michaela Pajimola, Jordan Pajo, Misia Palad, Molly Palmer, Isaac Pavao, John Darrel Paz, Jordyn-Lee Picadura, Aidan Piianaia, Samantha Pinera, Kaleolani Poepoe-DeGuzman, Tia Pohina, Gregory Polloi, Katherine Post, Liana Prudholm, Rodrick Puakea, Nohealani Quilinderino, Ryan Rey Refarial, Joshua Robbie Regalario, William Ricks II, Jutta Ringleb, William Roark, Hauola Roback, Gracie Rodney, Joshua Rosario, Cain Ross, Joshua Darrow Sablan, Ha'aheo Sai, Joseph Sakamoto, Suzette Sakarias, Jeremiah Sam, Issei Sano, Hollie Saplan, Chiemi Sasaki, Andrea Savage, Alicia Schillewaert, Shaun Schmidt, Noelle Sensano, Keith Shanefelt, Scarlett Shaw, Stephanie Shirota, Maria Shishikin.

Raquel-Justice Simeona-Velez, Angelie Simon, Benjamin Skope Elmore, Jessica Skyles-Kaipo, Jahllah Snedegar-Koch, Allen Soares, Kari Sochor, Christian Jeremi Sombrio, Vallerina Sorcy, Rejena Lana Soriano, Waylon Spain, Alexander Suponya, Cody Thompson, Toshiro Tipps, Maddox Tuasivi-Faagutu, Ariamarie Tyau, Remington Uemura, Christian Uhrle, Balmore Vasquez, Crystal Jane Ventura, Braeden Ventura Santos, Jake Villa, Isabel Villanueva, Jerry Vo, Emilia Wagner-Prekaski, Jared Walker, Jordan Walsh, Yuki Watabe, Angelina Watai, Kaishinki Watkins, Linnsey Wheeler, Christopher Wiley, Alicia Wilson, Di Xiao, Bryce Yamada, Kristian Yamashiro Jr., LisaRae Yolwa, Kristin Yonemori-Lara, Sida Zhao, Holly Zimmerman and Cheylan Zimmermann.